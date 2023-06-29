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19:20, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Победитель «Фабрики звезд» рассказал о травле в интернете

Победитель «Фабрики звезд» Малинин пожаловался на негативные комментарии о себе в сети

Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Победитель третьего сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Никита Малинин, сын певца Александра Малинина, рассказал, что регулярно сталкивался с негативными комментариями в сети о себе, когда участвовал в проекте. Подробностями он поделился с ведущей Яной Чуриковой в ее шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube.

«Конечно, было неприятно это читать. Тогда интернет только начинался, все эти чаты. Как меня хейтили — это просто жесть. (...) "Мажор", "голоса нет". Ты не понимаешь, как с этим жить», — пожаловался Малинин на интернет-травлю. Певец отметил, что помогавшая конкурсантам психолог Лия Чакберия работала не круглосуточно, поэтому обратиться к ней за помощью можно было лишь в специально отведенные для этого часы.

Он заявил, что на проекте прикладывал все усилия, чтобы добиться результата, и не ожидал, что столкнется с такой реакцией зрителей. Также певец признался, что до сих пор не может относиться к подобным негативным комментариям равнодушно. Сейчас он воспринимает их не так остро, как во время участия в реалити-шоу, но все равно старается не читать их.

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Ранее участники «Фабрики звезд» и исполнители музыкальной группы «Инь-Ян» рассказали о самом позорном воспоминании о проекте. По словам артистов, они засыпали на лекциях по режиссуре, потому что у них практически не было времени на отдых.

Самыми популярными песнями, исполненными Никитой Малининым на «Фабрике звезд-3», стали сольная композиция «Котенок» и дуэт с другой конкурсанткой Марией Вебер «Первое свидание». Второе место в этом сезоне шоу занял Александр Киреев, а третьей стала Юлия Михальчик.

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    Мария Большакова
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