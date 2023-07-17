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14:47, 17 июля 2023Экономика

Российский маркетплейс ответил на сообщения о росте количества контрафакта

В Wildberries не согласились с информацией о двукратном росте контрафакта на маркетплейсах

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Информация СМИ о том, что на российских маркетплейсах вдвое выросло количество контрафактной техники иностранного производства, не соответствует действительности, так как в интернете все процессы прозрачны. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries в ответ на запрос «Ленты.ру».

«В Wildberries с подобной оценкой не согласны. Напротив, в онлайн-сегменте все процессы максимально прозрачны, все транзакции здесь отслеживаются в режиме реального времени, а перед покупкой можно ознакомиться с рейтингом товаров и продавцов, а также отзывами других пользователей», — заявили в маркетплейсе.

На Wildberries свою продукцию реализуют сами продавцы, мы онлайн-платформа. Для продажи на Wildberries предпринимателям необходимы все разрешающие документы, которые подтверждают качество продукции, продавцы предъявляют их по первому требованию покупателя или онлайн-платформы

пресс-служба Wildberries

Более того, представитель онлайн-платформы рассказала о существовании в Wildberries специальной функции, призванной в том числе защитить покупателей от подделок.

«В том случае, если у продавца Wildberries возникают подозрения о появлении контрафакта его продукции, он может воспользоваться сервисом "Цифровой арбитраж". Мы самостоятельно его разработали и внедрили для того, чтобы защитить правообладателей от нарушения их авторских прав, а покупателей — от появления сомнительной продукции на маркетплейсе. Любой наш продавец может в режиме реального времени запросить у другого продавца правоустанавливающие документы. В случае, если предприниматель их не предоставляет, продукция снимается с онлайн-платформы», — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что предприниматели часто пользуются этой опцией для разрешения сложных и спорных вопросов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на IQ Technology сообщил, что доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое — в смартфонах она составляет 31 процент предложений, в ноутбуках — 30 процентов, а в смарт-часах — 63 процента. Так, по словам управляющего партнера IQ Technology Александр Логунов, в сегменте мобильных устройств чаще всего подделывают гаджеты известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi.

Кроме того, в ГК «F+ tech | Марвел» добавили, что за первые пять месяцев года доля поддельной аудиоэлектроники на отечественном рынке выросла с 10 процентов до 25 процентов год к году. Чаще всего встречаются копии наушников и музыкальных колонок известных брендов: Apple, Marshall, JBL и других, объяснили там.

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    Кирилл Садовский
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