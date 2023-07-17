Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:40, 17 июля 2023Экономика

На российских маркетплейсах выросло количество контрафакта

«Ъ»: на российских маркетплейсах выросла доля контрафактной техники

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое — в смартфонах составляет 31 процент предложений, в ноутбуках — 30 процентов, а в смарт-часах — 63 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на IQ Technology.

По словам управляющего партнера IQ Technology Александр Логунов, в сегменте мобильных устройств чаще всего подделывают гаджеты известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi.

Кроме того, в ГК «F+ tech | Марвел» выяснили, что за первые пять месяцев года доля поддельной аудиоэлектроники на отечественном рынке выросла с 10 процентов до 25 процентов год к году. Чаще всего встречаются копии наушников и музыкальных колонок известных брендов — Apple, Marshall, JBL и других, объяснили там.

Ранее россиян предупредили о высокой доле поддельных автозапчастей на рынке. Специалисты также допускают, что значительная часть продукции, поставляемая по схеме параллельного импорта, также может оказаться контрафактом.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    На Крымском мосту произошло ЧП

    Стало известно о погибших в результате ЧП на Крымском мосту

    На российских маркетплейсах выросло количество контрафакта

    Apple заинтересовалась создание iPhone со сворачиваемым дисплеем

    Попытку покушения на Симоньян назвали неудачей Запада в СМИ

    НАТО назвали величайшей угрозой существованию человечества

    59-летняя модель снялась в бикини и без макияжа

    В США удивились срывом хитрой атаки ВСУ одним российским танком

    В Польше заявили о невозможности стратегического партнерства с Украиной

    Ряд моделей авто подорожает в России с 1 августа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости