На российских маркетплейсах выросло количество контрафакта

«Ъ»: на российских маркетплейсах выросла доля контрафактной техники

Доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое — в смартфонах составляет 31 процент предложений, в ноутбуках — 30 процентов, а в смарт-часах — 63 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на IQ Technology.

По словам управляющего партнера IQ Technology Александр Логунов, в сегменте мобильных устройств чаще всего подделывают гаджеты известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi.

Кроме того, в ГК «F+ tech | Марвел» выяснили, что за первые пять месяцев года доля поддельной аудиоэлектроники на отечественном рынке выросла с 10 процентов до 25 процентов год к году. Чаще всего встречаются копии наушников и музыкальных колонок известных брендов — Apple, Marshall, JBL и других, объяснили там.

Ранее россиян предупредили о высокой доле поддельных автозапчастей на рынке. Специалисты также допускают, что значительная часть продукции, поставляемая по схеме параллельного импорта, также может оказаться контрафактом.

