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15:05, 26 мая 2023Экономика

Россиян предупредили о высокой доле поддельных автозапчастей на рынке

«Известия»: в 2023 году 23% автомехаников столкнулись с поддельными автозапчастями

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2023 году на российском авторынке оказалось много поддельных автозапчастей и технических жидкостей — с контрафактом столкнулось около 23 процентов автомехаников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сетьи автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze.

Чаще всего речь идет о контрафактном масле — подделки в этом сегменте заметил 31 процент механиков. Реже встречаются контрафактные свечи зажигания (23 процента), фильтры (15 процентов), детали подвески и рулевого управления (14 процентов). Эксперты предупреждают, что по отдельным товарным группам деталей до половины продукции, представленной в продаже, может быть поддельной.

Специалисты также допускают, что значительная часть продукции, поставляемая по схеме параллельного импорта, также может оказаться контрафактом. В свою очередь, установка поддельных компонентов может обернуться дорогостоящим ремонтом. В Fit Service отметили, что с начала года число обращений из-за поломок, причиной которых стали поддельные детали, выросло на 7,5 процента.

В 2022 году на фоне прекращения поставок иностранных запчастей доля поддельных автомобильных деталей на российском рынке выросла в два раза, достигнув рекордных 28 процентов. Эксперты связывали это с разрешением параллельного импорта. Механизм привел к прекращению проведения проверок, направленных на установление оригинальности происхождения того или иного товара и на исключение нелегитимного ввоза в страну товаров известных марок.

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Мария Грушко
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