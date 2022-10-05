Каждая четвертая автозапчасть в России оказалась подделкой

Gruzdev Analyze: доля поддельных автозапчастей на российском рынке достигла рекордных 28%

В 2022 году доля поддельных автомобильных деталей на российском рынке выросла в два раза, достигнув рекордных 28 процентов. О том, что каждая четвертая автозапчасть оказалась фальшивой, сообщает News.ru со ссылкой на данные аналитического агентства Gruzdev Analyze.

Наибольшая доля контрафакта (18 процентов) зафиксирована в сегменте моторных масел и технических жидкостей. Премиальный бренд моторных масел подделать достаточно просто: мошенники подменяют оригинальную канистру на контрафакт, а внутрь «заливают дешевую базовую основу, которую автолюбитель на вид вряд ли отличит от оригинального продукта», объяснил генеральный директор Aftermarket-DATA Дмитрий Болховский.

Аналитики Gruzdev Analyze объяснили, что существует два вида контрафакта: поддельный товар, проданный под видом известного бренда, и так называемая брендовая мимикрия — создание товара с небольшим изменением дизайна упаковки и товарного знака оригинала. Как правило, фальшивой продукции второго типа значительно больше, чем первого — 25 процентов.

Компания прогнозирует, что контрафакта станет еще больше: доля чистых подделок вырастет еще примерно в два раза, до пяти-шести процентов, а похожие по дизайну подделки могут заполнить треть рынка автомобильных товаров. Эксперты предупредили, что без ограничений, введенных государством, «параллельный импорт вызовет на рынке полный беспредел».

Опасения, что объемы контрафакта могут увеличиться, разделил генеральный директор FIT Service Данил Соловьев. «Разрешение параллельного импорта привело к тому, что перестали проводиться проверки, направленные на установление оригинальности происхождения того или иного изделия, и исключение нелегитимного ввоза в страну товаров известных марок. При этом люди, которые хотят зарабатывать деньги не совсем честными путями, никуда не делись», — сказал он.

В последнее время, даже несмотря на ввоз в Россию импортных автозапчастей по параллельному импорту, на рынке наблюдается дефицит. Многие автопроизводители и поставщики перестали работать в России, а привозить альтернативы по схеме серого импорта приходится через нескольких посредников. В связи с этим цены на автомобильные комплектующие резко выросли.