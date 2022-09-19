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Автозапчасти в России подорожали в полтора раза

Autonews.ru: ряд популярных автозапчастей подорожал на 45-65%

Фото: un Liu / Unsplash

Цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза — на 45-65 процентов в зависимости от товара, пишет Autonews.ru со ссылкой на данные международной сети автосервисов FIT SERVICE. Резкое удорожание вызвано дефицитом — многие автопроизводители и поставщики перестали работать в стране, а привозить альтернативы по схеме параллельного импорта приходится через нескольких посредников.

В FIT SERVICE сообщили, что наибольший рост цен зафиксирован на автомобильные колодки — они подорожали сразу на 65 процентов. К примеру, настолько поднялась стоимость колодок для Hyundai Solaris и Kia Rio. На втором месте по уровню роста цен моторное синтетическое масло — оно стало дороже на 40 процентов, в частности, для BMW 528i. По данным сети автосервисов, цены на запчасти достигли пика в июне и с тех пор остаются на этом уровне. Кроме того, из списка доступных деталей стали пропадать некоторые позиции.

Специалисты рассказали, что на стоимость запчастей влияют несколько факторов, в том числе цены на металл и стоимость доставки, которые также выросли в последнее время. В связи с этим даже укрепление курса рубля не может нивелировать уровень подорожания запчастей. Подорожали и услуги автосервиса: замена воздушного фильтра стала стоить на 51 процент дороже, салонного фильтра — на 25 процентов, замена масла — на 14 процентов, колодок — на 11 процентов.

Поток запчастей в Россию по параллельному импорту понемногу растет, заявили Autonews.ru в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). Тем не менее пока поставки нестабильны — автодетали идут в страну «волнами» и небольшими партиями. «Продавцы стараются привезти максимально возможное количество комплектующих. Но поставки нестабильны: привез, распродал — опять дефицит», — рассказал директор АДАК Алексей Певхенен.

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На стабильное плато поставки по параллельному импорту выйдут только в 2023 году. Поэтому, отметил он, о снижении цен речи пока не идет. Певхенен также исключил возможность возврата цен на докризисный уровень. «Дело том, что если раньше мы покупали напрямую у производителей, то теперь приходится делать это через вторые-третьи руки. Мы покупаем у дистрибьюторов — немецких, турецких и так далее. Поэтому откатиться на прежний уровень цены не смогут уже никогда», — считает Певхенен. Он добавил, что при резком падении курса рубля запчасти опять подорожают.

Помочь России с автозапчастями в августе пообещал Таиланд. О готовности страны поставлять автозапчасти, лекарства, медицинское оборудование, текстиль, спортивный инвентарь и многое другое заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

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Софья Ермакова
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