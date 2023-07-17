Прокуратура опротестовала решение об отказе взять под арест мужа блогерши Лерчек

Прокуратура Москвы опротестовала отказ суда взять мужа блогерши Лерчек под домашний арест

Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского суда столицы, который отказался взять под домашний арест Артема Чекалина — мужа блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Прокуратура просит отменить решение суда и отправить вопрос об изменении меры пресечения подсудимому на пересмотр.

14 июля Пресненский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на ужесточении меры пресечения. Из-за нарушений условий запрета определенных действий следователь настаивал на домашнем аресте для Чекалина, обвиняемого в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Ему запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом его не ограничили в передвижениях.

Об уголовном деле в отношении Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа — в пособничестве. В их доме прошли обыски. Также в отношении Чекалиных возбудили дело о легализации денег.