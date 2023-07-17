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17:57, 17 июля 2023Силовые структуры

Прокуратура опротестовала решение об отказе взять под арест мужа блогерши Лерчек

Прокуратура Москвы опротестовала отказ суда взять мужа блогерши Лерчек под домашний арест

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского суда столицы, который отказался взять под домашний арест Артема Чекалина — мужа блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Прокуратура просит отменить решение суда и отправить вопрос об изменении меры пресечения подсудимому на пересмотр.

14 июля Пресненский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на ужесточении меры пресечения. Из-за нарушений условий запрета определенных действий следователь настаивал на домашнем аресте для Чекалина, обвиняемого в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Ему запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом его не ограничили в передвижениях.

Об уголовном деле в отношении Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа — в пособничестве. В их доме прошли обыски. Также в отношении Чекалиных возбудили дело о легализации денег.

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    Любовь Ширижик
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