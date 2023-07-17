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07:07, 17 июля 2023Россия

В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

Оперативный штаб Кубани сообщил, что в результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи врачи готовят санитарную авиацию. Ребенок будет доставлен в краевое лечебное учреждение.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

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    Марина Совина
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