Оперативный штаб Кубани сообщил, что в результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи врачи готовят санитарную авиацию. Ребенок будет доставлен в краевое лечебное учреждение.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

