Диетологи назвали самые опасные для здоровья экспресс-диеты

Daily Mail: британские диетологи назвали детокс-диету опасной для здоровья

Британские диетологи Ли Холмс и Ким Пирсон рассказали о самых опасных для здоровья человека экспресс-диетах. Об этом сообщает Daily Mail.

Одной из вредных для организма диет специалисты назвали низкокалорийную, которая предполагает употребление не более тысячи калорий в сутки. Это приводит к недостатку жизненно необходимых питательных веществ, усталости и замедлению метаболизма. «Если люди действительно снижают калорийность рациона и не потребляют достаточного количества белка, они, как правило, теряют не только жир, но и мышцы», — предостерегает Пирсон. Диетолог добавила, что, придерживаясь низкокалорийной диеты, человеку следует убедиться, что он получает достаточное количество питательных веществ.

По мнению экспертов, в список опасных для здоровья также входят детокс-диеты. Их суть заключается в так называемом «очищении организма от шлаков». Этому якобы способствуют специальные напитки, состоящие из фруктов, овощей или лимона, которыми предлагается заменять полноценные приемы пищи. Однако, по словам Холмс, в таких диетах мало питательных веществ, белка и клетчатки, что может привести к нарушению обмена веществ, снижению энергии и проблемам в работе желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, в детокс-соках часто содержится большое количество сахара. По словам экспертов, потеря веса при таком способе похудения в большинстве случаев связана с обезвоживанием, которое может вызвать слабость, головные боли и даже обмороки.

Еще одним неудачным методом похудения, по мнению диетологов, являются питательные коктейли. Считается, что они менее калорийны, чем обычный обед или ужин, но при этом содержат необходимое количество питательных веществ и витаминов для поддержания сытости. Однако эксперты опровергли эту информацию. Как отмечает Пирсон, в таких напитках много вредных добавок. К тому же, коктейли обрабатываются с помощью загустителей, эмульгаторов и консервантов, которые негативно влияют на здоровье человека.

Разработанная кардиологом Робертом Аткинсом диета Аткинса, предполагающая употребление большого количества белков и жиров при сокращении углеводов, также наносит вред организму, считают эксперты. Диетологи отметили, что диета помогает быстро сбросить вес, однако может привести к развитию ряда заболеваний.

Потребление большого количества насыщенных жиров и животных белков имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья. Это может привести к сердечным заболеваниям, проблемам с почками и дефициту питательных веществ Ли Холмс диетолог

В число опасных для здоровья диет входит и кето-диета. Как и диета Аткинса, она сосредоточена на употреблении жиров, в то время как количество углеводов резко ограничивается максимум до 50 граммов в день. Однако эксперты призывают не отказываться продуктов с высоким содержанием углеводов, так как в них есть множество питательных веществ, необходимых для поддержания стабильной работы кишечника и иммунной системы.

К сожалению, многие приверженцы кето-диеты отказываются от овощей, богатых пребиотиками, из-за содержания в них углеводов. Это лишает их здорового и разнообразного питания. Я видела в своей клинике множество людей, которые перешли на кето-диету и теперь страдают от проблем со здоровьем кишечника Ли Холмс диетолог

Многие люди, в том числе знаменитые, обращаются к необычной диете, которая предполагает замену завтрака и обеда детским питанием. В баночках с детским питанием содержится мало калорий, что помогает быстро избавиться от лишних килограммов. Несмотря на это, по мнению диетологов, в таких смесях содержится недостаточное для взрослого человека количество питательных веществ, что приводит к потере мышечной массы и трудностям с контролем порций еды.

Еще одна диета для быстрого похудения, наносящая вред здоровью, называется «капустным супом». Придерживающиеся ее люди отказываются от всех продуктов, за исключением капустного супа домашнего приготовления. С помощью такой диеты людям удается сбросить до 10 килограммов за неделю, однако такой рацион ставит под угрозу их здоровье. В диете недостаточно белка, полезных жиров и питательных веществ. Это негативно влияет на общее состояние здоровья. А нехватка калорий, по словам экспертов, может привести к потере энергии и постоянной усталости.

Холмс заявила, что для эффективного похудения без вреда для организма следует изменить пищевые привычки и заниматься спортом. Так, диетолог рекомендует пить больше воды, сократить потребление сахара и рафинированных углеводов и есть не менее 30 граммов клетчатки в день. Помимо этого, сбросить вес помогают кардио- и силовые тренировки и здоровый сон.

Ранее диетолог Элизабет Уорд назвала эффективную диету для женщин старше 45 лет. Специалист рекомендует обратиться к средиземноморской диете и DASH-диете.