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18:58, 15 июня 2023Из жизни

Названа эффективная диета для женщин старше 45 лет

Диетолог Уорд: в менопаузу женщинам лучше придерживаться средиземноморской диеты

Фото: Travis Yewell / Unsplash

Для похудения и поддержания здоровья женщинам в период менопаузы лучше придерживаться определенного стиля питания, рассказала диетолог Элизабет Уорд в книге «План диеты в менопаузу». Ее секреты эффективной диеты для женщин старше 45 лет цитирует издание Express.

Специалистка рекомендует обратиться к средиземноморской диете и DASH-диете — планам питания, богатым фруктами, орехами, овощами, цельнозерновыми продуктами, морепродуктами, яйцами и молочными продуктами. «Так женщины не будут желать лишний раз перекусить чипсами, конфетами, печеньем. Средиземноморская диета сокращает шансы набрать лишний вес и может смягчить симптомы менопаузы, тем самым улучшив качество жизни женщины», — объяснила Уорд. По ее словам, такая диета хороша для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, диабета и рака, а также положительно влияет на настроение.

Уорд обратила внимание, что такие диеты не предусматривают строгих ограничений. «Это удовлетворительный, приятный способ есть. Не нужно переживать об ужинах и вечеринках с друзьями, отпуске, следовании нереально ограничивающему плану питания всю жизнь», — назвала плюсы такого меню диетолог.

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Для похудения после 45 лет она также посоветовала снизить количество углеводов и увеличить количество белка в рационе, а также регулярно заниматься спортом. «Регулярные упражнения поддерживают здоровье мышц и костей, уменьшают вероятность сердечных заболеваний, развития диабета второго типа и рака, уменьшают стресс и так далее», — заверила она.

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    Екатерина Улитина
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