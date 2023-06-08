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16:59, 8 июня 2023Забота о себе

Названы полезные для нервной системы рецепты блюд из зеленого лука

Врач Яковлева: из зеленого лука можно приготовить полезные салаты и начинку для пирогов

Фото: Christopher Previte / Unsplash

Из зеленого лука можно приготовить несколько полезных для здоровья нервной системы блюд, рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева. Она поделилась рецептами в беседе с изданием «Доктор Питер».

Регулярное употребление зеленого лука очень полезно из-за содержащихся в нем веществ, утверждает Яковлева. Фитонциды, по ее словам, хороши для профилактики кариеса, пищевые волокна стимулируют работу кишечника и оберегают микрофлору, аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет. Кроме того, продолжила врач, витамин А поддерживает упругость кожи и полезен для глаз, а калий выводит из организма лишнюю жидкость и важен для работы центральной нервной системы и насыщения головного мозга кислородом — он участвует в передаче нервных импульсов.

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Из зеленого лука, уточнила врач, можно приготовить сезонный салат, в который добавляют свежие огурцы, помидоры, редис и петрушку. «В качестве заправки используют сметану, однако ее легко заменить оливковым маслом — не более 1-2 чайных ложек. Дополнительную пикантность заправке придаст лимонный сок», — объяснила она.

Также лук подходит для приготовления начинки для пирогов или лаваша, отметила Яковлева:

В качестве начинки помимо зеленого лука можно использовать отварное яйцо или сыр. Хорошо подойдут такие сорта, как сулугуни, моцарелла, брынза или любой другой хорошо плавящийся сыр. В прямоугольный лист лаваша заворачивают начинку, а затем складывают в форме конвертика или квадрата. Обжаривать такую лепешку лучше всего на сухой сковороде без масла

Александра Яковлеваврач-гастроэнтеролог

Кроме того, врач предложила добавить зеленый лук ко вторым блюдам — например, куриному рулету с луковой начинкой. «Для приготовления этого блюда филе куриной грудки нарезают тонкими длинными пластами, смазывают начинкой и сворачивают в рулет. Чтобы блюдо не потеряло форму в процессе приготовления, можно скрепить его зубочисткой или кулинарной нитью», — объяснила гастроэнтеролог. Она порекомендовала добавлять в начинку рассольный сыр или чеддер и обжаривать рулет на капле масла. После рулет нужно поставить в духовку и выпекать около 20 минут при температуре 180 градусов до готовности.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала рецепт так называемого салата-щетки для хорошей работы кишечника. По словам Королевой, в этих целях человеку нужно употреблять овощи, которые богаты грубыми пищевыми волокнами.

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    Александра Лисица
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