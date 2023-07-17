Провальная Cyberpunk 2077 внезапно получила хорошие оценки в Steam

Провалившаяся на старте в 2020 году Cyberpunk 2077 получила высокий рейтинг

Рейтинг игры Cyberpunk 2077 впервые за почти три года изменился на высокий в Steam. На это обратили внимание пользователи Twitter.

Известный игровой энтузиаст под ником Marcin360 написал в своем Twitter, что Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED внезапно получила хороший рейтинг в Steam. По состоянию на конец июля 2023-го, игра имеет «очень положительные» оценки — 87 процентов из поставленных за последние 30 дней отзывов были хорошими.

Блогер напомнил, что на старте продаж в декабре 2020 года игра провалилась из-за проблем с оптимизацией. Тогда всего за первый месяц тайтл получил в Steam 60 тысяч отрицательных отзывов. Спустя несколько месяцев CD Projekt RED выпустила исправляющие проблемы патчи.

«Она никогда не была плохой игрой, просто неудачный старт», — прокомментировал событие пользователь Twiiter под ником itmeLegend. «Вполне заслуженно», — отреагировал на изменение рейтинга пользователь под ником dami1_fx. Как заметили журналисты издания TechSpot, так или иначе, Cyberpunk 2077 имеет ряд недавних негативных оценок, но они связаны с тем, что CD Projekt RED решила сделать DLC для игры под названием Phantom Liberty платным.

В конце июня представители CD Projekt RED рассказали об отношении к провальному запуску игры Cyberpunk 2077. По словам геймдизайнеров, в студии тяжело переживали неудачу и заметили, что в среди геймеров «игру стало модно не любить».