Путин поручил помочь раненной при теракте на Крымском мосту девочке
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь девочке, пострадавшей при теракте на Крымском мосту. Об этом он заявил в ходе совещания Совбеза, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.
Глава государства указал на то, что ребенок был ранен и остался без родителей. «Прошу местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — заключил президент.
Ранее врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина объяснила, что пострадавшая при теракте 14-летняя школьница могла потерять память из-за полученных повреждений или острого стресса. Девочка не сумела назвать имена родителей, которых не удалось спасти в результате случившегося.
Теракт на мосту произошел ночью 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.