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20:28, 17 июля 2023Россия

Путин поручил помочь раненной при теракте на Крымском мосту девочке

Путин поручил оказать помощь девочке, раненной при теракте на Крымском мосту

Фото: СК РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь девочке, пострадавшей при теракте на Крымском мосту. Об этом он заявил в ходе совещания Совбеза, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства указал на то, что ребенок был ранен и остался без родителей. «Прошу местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — заключил президент.

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Ранее врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина объяснила, что пострадавшая при теракте 14-летняя школьница могла потерять память из-за полученных повреждений или острого стресса. Девочка не сумела назвать имена родителей, которых не удалось спасти в результате случившегося.

Теракт на мосту произошел ночью 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

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    Варвара Кошечкина
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