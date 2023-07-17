Путин поручил помочь раненной при теракте на Крымском мосту девочке

Путин поручил оказать помощь девочке, раненной при теракте на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь девочке, пострадавшей при теракте на Крымском мосту. Об этом он заявил в ходе совещания Совбеза, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства указал на то, что ребенок был ранен и остался без родителей. «Прошу местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — заключил президент.

Ранее врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина объяснила, что пострадавшая при теракте 14-летняя школьница могла потерять память из-за полученных повреждений или острого стресса. Девочка не сумела назвать имена родителей, которых не удалось спасти в результате случившегося.

Теракт на мосту произошел ночью 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.