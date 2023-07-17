Врач объяснила амнезию у пострадавшей при теракте на Крымском мосту школьницы

Врач Аникина объяснила амнезию у школьницы после теракта на Крымском мосту стрессом

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя школьница могла потерять память из-за полученных повреждений или острого стресса, объяснила врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина. В беседе с «Лентой.ру» специалист также оценила сроки восстановления когнитивных функций девочки.

Ранее стало известно, что пострадавшая школьница не сумела назвать имена родителей, которых не удалось спасти при происшествии.

Причины амнезии

Во-первых, потеря памяти может быть последствием контузии головного мозга или ушиба в области лобных долей, рассказала Аникина. По ее словам, к амнезии приводят структурные изменения мозга, в том числе, травмы по типу диффузных аксональных повреждений, которые нередко получают пациенты после ДТП. Во-вторых, по словам врача, к потере памяти может привести реактивность нервной системы в ответ на стресс.

Невозможность одномоментного осознания произошедшего приводит к своеобразному эффекту перегоревшего предохранителя. В этот момент страдает не количество, а качество сознания и осознанности. Нервная система начинает блокировать осознание, потому что это запредельный стресс, это как эффект потери сознания в ответ на запредельную боль Марина Аникина невролог

Такое случается, когда величина стресса несоизмерима с ресурсом нервной системы, сказала Аникина. «Это может нарушать воспоминания, которые могут быть индифферентными, это и имена родителей, и адрес, и так далее. Мозг в этой ситуации начинает максимально сжимать свою функциональность, оставляя только самое важное: сердцебиение, дыхание, а про интеллектуальные, эмоциональные процессы на момент острой травмы речи не идет», — поделилась специалист.

Восстановление памяти

Чтобы восстановить работу мозга после острого стресса, необходима помощь психологов, психиатров и неврологов, медикаментозная терапия, отметила врач. Вопрос о сроках восстановления памяти и психики в таких случаях она назвала философским.

По словам специалиста, это зависит от ряда условий. А именно возраста пациента, ресурсной возможности нервной системы, достаточности и сформированности защитных механизмов психики. Также играет роль типология личности, наличие социальной поддержки со стороны родных, квалифицированность команды врачей, длительность психотерапевтической работы.

Я думаю, этот период будет очень длительным. Это же не только травма, но и горевание от ухода родственников в таких жутких обстоятельствах. Длительность терапии в этом случае, полагаю, может достигать нескольких лет Марина Аникина невролог

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

В результате происшествия пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с родителями на отдых из Старого Оскола. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Спасти ее близких не удалось.