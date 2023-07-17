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11:00, 17 июля 2023Россия

Появились подробности о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка

У пострадавшей при ЧП на Крымском мосту девочки диагностировали черепно-мозговую травму
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

У девочки, которая пострадала при ЧП на Крымском мосту, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, но ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в Telegram-канале.

«Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно», — сообщила Минькова.

Она добавила, что консилиум врачей примет решение о дальнейших действиях с пострадавшей несовершеннолетней россиянкой. Транспортировать ее можно будет тогда, когда состояние стабилизируется.

Ранее медики сообщили, что пострадавшую девочку после случившегося доставили в реанимацию. Известно, что ребенок находился в автомобиле вместе с родителями — они ехали в Крым из Нового Оскола Белгородской области на машине. Родителей девочки спасти не удалось.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля. Тогда, по данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено железнодорожное полотно.

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    Анастасия Шейкина
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