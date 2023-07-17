Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 17 июля 2023Россия

Пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию

Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ребенка из Белгородской области, который пострадал в результате ЧП на Крымском мосту, доставили в реанимацию. Об этом сообщили в приемном отделении Темрюкской центральной больницы, передает РИА Новости.

«Да, в реанимационном отделении», — сообщили в медицинском учреждении. Там не привели других подробностей о состоянии несовершеннолетней.

При ЧП на Крымском мосту пострадала девочка, которая ехала на автомобиле вместе с родителями из Белгородской области в Крым. Россиянку доставили в больницу, ее родителей спасти не удалось.

Из-за происшествия на мосту автомобильное движение по нему приостановили, также не работают паромные переправы между Крымом и Кубанью. В Восточном Крыму власти планируют открыть пункты временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Крымский мост закрыт из-за чрезвычайного происшествия. Что известно о ночном инциденте

    Сына экс-главы департамента образования Москвы арестовали за мошенничество

    Выявлен важный для развития мозга компонент грудного молока

    В Москве подросток съел ягоды бузины и попал в больницу

    В Совфеде прокомментировали ЧП на Крымском мосту

    Астроном предупредил о способном уничтожить российский регион астероиде

    СМИ сообщили о спецоперации Украины по атаке на Крымский мост

    Туристку убило молнией в Красноярском крае

    Пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию

    Падение рейтинга премьера Японии объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости