Пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию

Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию

Ребенка из Белгородской области, который пострадал в результате ЧП на Крымском мосту, доставили в реанимацию. Об этом сообщили в приемном отделении Темрюкской центральной больницы, передает РИА Новости.

«Да, в реанимационном отделении», — сообщили в медицинском учреждении. Там не привели других подробностей о состоянии несовершеннолетней.

При ЧП на Крымском мосту пострадала девочка, которая ехала на автомобиле вместе с родителями из Белгородской области в Крым. Россиянку доставили в больницу, ее родителей спасти не удалось.

Из-за происшествия на мосту автомобильное движение по нему приостановили, также не работают паромные переправы между Крымом и Кубанью. В Восточном Крыму власти планируют открыть пункты временного размещения.