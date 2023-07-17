Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя школьница потеряла память
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя школьница из Белгородской области потеряла память. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, девочка не сумела назвать имена родителей, которых при происшествии не удалось спасти.
В больнице школьнице поставили капельницу, с девочкой находится муж ее тети. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что погибшие являются уроженцами приграничного региона. По его данным, пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Белгородские власти пообещали оказать материальную помощь девочке и связались с ее родственниками.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) пояснили, что Крымский мост атаковали два надводных украинских беспилотника.
Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело.