Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя школьница потеряла память

SHOT: пострадавшая при теракте на Крымском мосту белгородская школьница потеряла память

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя школьница из Белгородской области потеряла память. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, девочка не сумела назвать имена родителей, которых при происшествии не удалось спасти.

В больнице школьнице поставили капельницу, с девочкой находится муж ее тети. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что погибшие являются уроженцами приграничного региона. По его данным, пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Белгородские власти пообещали оказать материальную помощь девочке и связались с ее родственниками.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) пояснили, что Крымский мост атаковали два надводных украинских беспилотника.

Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело.