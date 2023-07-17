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12:37, 17 июля 2023Россия

Появились подробности об атаке надводных дронов ВСУ на Крымский мост

SHOT: дроны ВСУ пытались взорвать и автомобильную, и железнодорожную части Крымского моста

Кадр: Следственный комитет РФ / ТАСС

Надводные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались взорвать и автомобильную, и железнодорожную части Крымского моста. Подробности об атаке беспилотников появились у Telegram-канала SHOT.

По информации авторов поста, на уничтожение каждой части моста было направлено по дрону. Мощности одного из них не хватило, чтобы полностью разрушить автомобильные пролеты. Второй беспилотник взорвался «не по плану», не нанеся ущерба железнодорожному полотну.

Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал «Ленте.ру», что Украина на протяжении всей спецоперации использует беспилотные катера, атаковавшие Крымский мост. По его словам, в один такой дрон вмещается полтонны взрывчатки. Дрозденко также допустил, что удаленное управление аппаратом могло осуществляется через интернет спутниковой системы Starlink миллиардера Илона Маска.

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Теракт на Крымском мосту произошел в понедельник, 17 июля. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.

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    Константин Лысяков
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