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06:35, 17 июля 2023Россия

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную компании-перевозчика.

В ночь на понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

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