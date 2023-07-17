Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную компании-перевозчика.

В ночь на понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.