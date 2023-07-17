В российском городе автомобиль ушел под землю

Mash: в Барнауле автомобиль ушел под землю

В Барнауле автомобиль ушел под землю. На ситуацию в российском городе обратил внимание Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июля, во дворе дома, расположенного по адресу Северный Власихинский проезд. Его причиной стало размытие участка дороги из-за прорыва на канализационном коллекторе — в образовавшуюся дыру и провалилась машина. «Жесть», — прокомментировал ситуацию очевидец происшествия, который снял произошедшее на видео.

Пострадавших в результате инцидента нет — в момент погружения автомобиль был пуст. По данным источника, с его владельцем связались представители Росводоканала, которые договорились возместить нанесенный имуществу ущерб без суда. Кроме того, для ликвидации последствий аварии специалисты компании заменят 25 метров трубы.

В июне стало известно, что в Новосибирске поливальная машина частично провалилась под землю недалеко от здания городской администрации.