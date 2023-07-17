Производители российских электрокаров решили выпускать зарядные станции

«Ведомости»: «Моторинвест» и «Москвич» решили выпускать зарядные станции для электрокаров

Российские производители электрокаров решили выпускать зарядные станции для них, сообщает газета «Ведомости».

По словам управляющего партнера «Моторинвеста» Андрея Резникова, предприятие начнет работу в конце 2023 – начале 2024 года. Сперва липецкий завод, выпускающий электрокары китайской Dongfeng под собственным брендом Evolute, будет осваивать сборку зарядок стороннего изготовителя.

Столичный завод «Москвич» также намерен выпускать собственные зарядные станции. Компания сообщила о планах произвести около 2000 электрозарядных станций (ЭЗС), 800 из которых — быстрые (среднее время зарядки до 80 процентов — полчаса) и 1200 — медленные (заряжают автомобиль до 40 процентов за два часа). На разработку эскизной документации, испытания опытных образцов и запуск производства потребуется около 10 месяцев, и 60 процентов из необходимых компонентов должны предоставить локальные поставщики.

Калининградский «Автотор» начнет выпускать блоки переменного и постоянного тока для зарядных станций в тестовом режиме в конце 2023 года. В первом квартале 2024-го сборку поставят на поток и будут поставлять блоки конечным производителям ЭЗС. Производственные мощности позволят компании выпускать 90 000 комплектов в год, заявили в компании.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году в России насчитывалось 439 быстрых и 783 медленные зарядки для электрокаров. В 2023 году их количество должны увеличить до 659 и 2163 штук соответственно. Быстрые ЭЗС выпускают пять российских компаний, чьи производственные возможности организаций составляют около 3000 станций в год.

Для полноценного выхода на рынок зарядки автоконцернам потребуется два-три года, подчеркнул руководитель направления ЭЗС компании «Парус электро» Александр Нечаев. ЭЗС еще долго будет не хватать и чем больше будет их производителей, тем лучше, добавил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По данным агентства, в первом полугодии в России купили 4416 электромобилей — в 3,5 раза больше в годовом выражении.

Глава Российского топливного союза (РТС) Ринат Фаттахов заявил, что недовольные ростом цен на бензин россияне могут перейти на другое топливо или купить себе электромобиль. По его словам, чтобы произвести бензин, нужно построить заводы, трубопроводы, нефтебазы и АЗС. При этом на стоимость топлива влияет множество факторов: от баланса спроса и предложения до услуг по транспортировке.

По словам автоэксперта Алексей Аксенов, владение электромобилем в России более выгодно, чем использование авто на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Пусть электромобили намного дороже обычных машин аналогичного класса, и срок окупаемости электрокара достаточно длительный, его заправка и ремонт обходятся дешевле, добавил он.