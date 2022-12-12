Экономичность электромобиля и обычного авто в России сравнили

Автоэксперт Аксенов заявил о выгоде владения электромобилем в России

Владение электромобилем в России более выгодно, чем владение авто на двигателе внутреннего сгорания (ДВС), дешевле обойдется и заправка, и ремонт. Тем не менее аккумулятор электрокара не рассчитан на длительное использование, а цена самого авто намного выше. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Алексей Аксенов.

«Если брать текущую стоимость электроэнергию, ее расход, именно владение электромобилем оказывается намного более выгодным, чем использование авто на ДВС. Полный заряд от бытовой сети обойдется примерно в 400 рублей, хватит этого на 300–400 километров. Такой же запас хода на аналогичной по мощности обычной машины обойдется в 2–3 тысячи рублей», — подсчитал автоэксперт.

Вместе с тем, он отметил, стоят электромобили намного дороже обычных машин аналогичного класса, при этом срок окупаемости электрокара достаточно длительный. Кроме того, важно помнить, что на данный момент зарядок для электромобилей в России не так много, исключение может составить только Москва.

«И то в Москве их достаточно только для небольшого парка, который есть сегодня. Если мы берем европейские страны, то зарядки есть практически на каждой стоянке, но у нас электрокар — это машина, которую необходимо заряжать где-то у дома. Оптимальна, конечно, загородная недвижимость, где заезжаешь и спокойно заряжаешься от собственной электросети. В многоквартирных домах такие решения затруднительны», — заметил Аксенов.

Теоретически, обслуживание тоже должно обходиться дешевле, потому что в электрокарах меньше жидкостей, которые необходимо менять. Хотя, конечно, тормозная система, подвески так же подлежат ремонту Алексей Аксенов автоэксперт

Главный элемент электромобиля — это аккумулятор, который имеет ограничения по сроку эксплуатации. Его замена, по словам автоэксперта, очень дорогая, менять ее невыгодно. Как правило, подобные авто предусмотрены только для среднесрочного владения, срок в 10–15 лет для них малореален.

Ранее представители крупнейшего европейского автопроизводителя Stellantis заявили, что при нынешних ценах рынок электрокаров ждет крах. В сообщении говорится, что производители электромобилей вынужденно идут на увеличение цен, так как подорожание сырья делает производство некоторых моделей с батарейным питанием убыточным.