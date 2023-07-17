В Тюменской области пройдет уличный фестиваль русской культуры

В Тобольске состоится уличный фестиваль русской культуры «Знаковое место»

В Тобольске Тюменской области пройдет уличный фестиваль русской культуры «Знаковое место». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местную администрацию.

Мероприятие состоится 22 июля на Красной площади городского музея-заповедника. Жители и гости Тобольска смогут побывать на бесплатных мастер-классах по плетению венков, а также росписи свистулек и мини-матрешек.

Всех желающих научат играть на народных инструментах, танцевать и мастерить тряпичных кукол. В программе праздника — концерт народной музыки, интерактивный уличный спектакль, викторины и танцевальный флешмоб.

Более того, все участники фестиваля могут поучаствовать в создании двух арт-объектов. Отмечается, что организаторы мероприятия предложат с помощью красок расписать Царь-Матрешку и большую картину на баннере.

Ранее сообщалось, что школьников в Татарстане пригласили принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России детям», которая пройдет в республике в конце июля. В период с 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми ряда российских регионов.

