Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:58, 17 июля 2023Моя страна

В Татарстане пройдет акция для школьников «Культурная суббота»

Школьников в Татарстане пригласили поучаствовать в акции «Культурная суббота»

Фото: Tatyana Chernikova / Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Школьников в Татарстане пригласили принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России детям», которая пройдет в республике в конце июля. Об этом пишет портал «Татар-информ».

Отмечается, что в период с 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми некоторых регионов России, в частности, Донецкой Народной Республики (ДНР), Карачаево-Черкессии, Мордовии, Карелии, Чукотки, а также Воронежской и Вологодской областей.

Материалы по теме:
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября 2021
«Чтобы талантливые ребята не пропали для страны» На Кубани открыли самый современный лицей России. Чем он поражает?
«Чтобы талантливые ребята не пропали для страны»На Кубани открыли самый современный лицей России. Чем он поражает?
11 апреля 2022

Помимо этого, дети смогут сами рассказать о традициях своего района, республики или области. Для этого им необходимо снять видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #игрыкдш.

Работы школьников будут оценивать члены экспертной комиссии. Лучшие 30 роликов будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Ранее в июле сообщалось, что в Татарстане утвердили план мероприятий, приуроченных к проведению Года педагога и наставника. Так, уже в 2023 году в республике появится музей образования, памятник и сквер учителя. Также планируется издание книги о системе образования.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    Россиян научили работать на даче в жару без вреда для здоровья

    В правительстве подтвердили сроки восстановления Крымского моста

    Россиянкам назвали вредящую здоровью летнюю обувь

    Независимые продюсеры смогут работать на фоне забастовки актеров

    Агент Кокорина высказался о будущем футболиста в «Фиорентине»

    В Запорожской области заявили о безопасности сухопутного маршрута в Крым

    Еврокомиссия предложила ввести постоянные совместные закупки газа

    В сеть утекли данные сотрудников американских и немецких спецслужб

    Восьмилетный мальчик с пистолетом угнал машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости