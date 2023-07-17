Франция сократит государственные расходы впервые с 2015 года

Les Echos: Франция в 2024 году планирует сократить государственные расходы на €4,2 млрд

Власти Франции планируют сократить государственные расходы в 2024 году в общей сложности на 4,2 миллиарда евро до суммы в 428,8 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Les Echos.

По данным газеты, проект бюджета передан в парламент. Отмечается, что власти пошли на сокращение расходов впервые с 2015 года.

Наибольшую экономию власти страны рассчитывают получить за счет отказа от так называемого тарифного щита, который был призван остановить рост тарифов на электроэнергию для потребителей.

Также планируется снизить траты на здравоохранение. Кроме того, власти намерены сэкономить за счет сокращения расходов на план по восстановлению экономики, которая пострадала после пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США в июне 2023 года составил 227,768 миллиарда долларов против 240,348 миллиарда в мае. По данным Минфина, государственные расходы Соединенных Штатов за июнь выросли на 17,6 процента в годовом выражении и составили 646,085 миллиарда долларов, доходы — уменьшились на 9,2 процента, до 418,317 миллиарда долларов.