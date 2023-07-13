Дефицит бюджета США превысил прогноз

Дефицит бюджета США в июне 2023 года превысил прогноз и составил $227,8 млрд

Дефицит бюджета США в июне 2023 года составил 227,768 миллиарда долларов против 240,348 миллиарда в мае. Об этом свидетельствуют данные отчета министерства финансов страны.

По данным Минфина, государственные расходы Соединенных Штатов за июнь выросли на 17,6 процента в годовом выражении и составили 646,085 миллиарда долларов, доходы — уменьшились на 9,2 процента, до 418,317 миллиарда долларов.

Ранее аналитик Самиев назвал снижение дефицита бюджета способом для США избежать дефолта. В 2025 году, по словам аналитика, перед Штатами встанет прежний вопрос о потолке госдолга. Он отметил, что это, в свою очередь, будет чревато падением доверия к доллару и американским бумагам.