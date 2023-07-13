Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:07, 13 июля 2023Экономика

Дефицит бюджета США превысил прогноз

Дефицит бюджета США в июне 2023 года превысил прогноз и составил $227,8 млрд

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Дефицит бюджета США в июне 2023 года составил 227,768 миллиарда долларов против 240,348 миллиарда в мае. Об этом свидетельствуют данные отчета министерства финансов страны.

По данным Минфина, государственные расходы Соединенных Штатов за июнь выросли на 17,6 процента в годовом выражении и составили 646,085 миллиарда долларов, доходы — уменьшились на 9,2 процента, до 418,317 миллиарда долларов.

Ранее аналитик Самиев назвал снижение дефицита бюджета способом для США избежать дефолта. В 2025 году, по словам аналитика, перед Штатами встанет прежний вопрос о потолке госдолга. Он отметил, что это, в свою очередь, будет чревато падением доверия к доллару и американским бумагам.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали примерные сроки рассмотрения проекта о призывном возрасте

    Байден высказался о продолжительности конфликта на Украине

    Стало известно о планах Болгарии передать Украине до 100 бронемашин

    Американский разведчик указал на слабость ключевой страны НАТО

    Дефицит бюджета США превысил прогноз

    В США оценили скорость контрнаступления Украины

    Месси посетил тренировку «Интер Майами»

    Захарова обвинила западные страны в противодействии возвращению беженцев в Сирию

    Замглавы Минцифры отправили под домашний арест по делу о взятке

    Эрдоган назвал желаемые сроки переговоров с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости