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16:12, 29 мая 2023Экономика

Назван единственный способ для США избежать дефолта

Аналитик Самиев назвал снижение дефицита бюджета способом для США избежать дефолта

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Единственным способом для США избежать дефолта в перспективе является снижение дефицита бюджета, который финансируется за счет госдолга. Стране необходимо изменить свою экономическую модель, однако именно она является одним из основных способов ее влияния на мир. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Дефолт 1 июня 2023 года в США отменяется, в этом и была задача повышения потолка госдолга. Но проблема, по сути, так и осталась не решенной, в будущем она возникнет снова. Именно по этой причине принять решение было так сложно: с одной стороны, удалось избежать шока, который принес бы дефолт, с другой, — невозможно поднимать потолок постоянно, в будущем это аукнется», — сказал Самиев.

В 2025 году, по словам аналитика, перед Штатами встанет прежний вопрос о потолке госдолга. Он отметил, что это, в свою очередь, будет чревато падением доверия к доллару и американским бумагам.

Сейчас над американской экономикой висит дамоклов меч, все ждут, что рано или поздно она упадет. Вероятно, и правда может наступить момент, когда дефолт лопнет этот пузырь, в некотором смысле оздоровив экономику

Павел Самиеваналитик

Единственным способом избежать дефолта, как считает Самиев, является снижение дефицита бюджета, финансируемого за счет государственного долга. Стране необходима другая экономическая и бюджетная политика, отличная от той, что была в последние десятилетия.

«Все началось еще в 1980-е, после которых долг продолжал расти с ускорением. Только при [экс-президенте США] Дональде Трампе было некоторое замедление, но, в целом, тренд все равно давний. Единственный вариант уйти от этого — перестать жить в долг, но именно на этом основана вся американская экономическая модель. И, вместе с тем, это один из основных элементов влияния страны на мир», — заметил аналитик.

Президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения. Потолок госдолга решено было повысить до 2025 года.

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    Наталия Белова
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