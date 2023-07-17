В Ростовской области высказались о принятых мерах из-за ЧП на Крымском мосту

В Ростовской области поручили уменьшить неудобства для авто из-за ЧП на Крымском мосту

Власти Ростовской области поручили минимизировать неудобства, возникшие у автомобилистов после ЧП на Крымском мосту. Об этом, высказываясь о ситуации в области, сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — сообщил губернатор.

Он добавил, что власти принимают все меры, которые помогут упорядочить трафик автомобилей, направляющихся в Крым.

Из-за ЧП на Крымском мосту автомобильное движение по нему временно прекращено, работу паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановили. Из-за этого власти призвали выбирать альтернативный маршрут, который пролегает через новые регионы, для поездок на полуостров. Доступность такого маршрута подтвердили в Минтрансе.

В Крым можно добраться от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Дорога будет пролегать через Мариуполь, Приморск и Николаевку. Для этого при себе нужно иметь паспорт для взрослого и свидетельство о рождении для ребенка, а также документы на автомобиль.