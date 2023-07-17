Названы необходимые для проезда по альтернативному маршруту в Крым документы

Крючков: для проезда по альтернативному маршруту в Крым нужен паспорт и документы на авто

Для того, чтобы попасть в Крым по альтернативному маршруту, при себе нужно иметь ряд документов. Их назвал советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

По его информации, для проезда в Крым через новые регионы страны взрослым нужно иметь при себе паспорта, детям — свидетельство о рождении. Также понадобятся документы на автомобиль.

Из-за ЧП на Крымском мосту автомобильное движение по нему временно прекращено, работу паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановили. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут, который пролегает через новые регионы, доступность такого маршрута подтвердили в Минтрансе.

Так, в Крым можно добраться от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Дорога будет пролегать через Мариуполь, Приморск и Николаевку. Пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме, сообщали власти полуострова.