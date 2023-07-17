Раскрыты новые меры поддержки московских предпринимателей

Московские предприниматели смогут получить гранты на оборудование

В Москве стартовал второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства — с помощью этих средств столичные предприниматели смогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала года одобрено уже 264 заявки. Общий размер поддержки превысил 600 миллионов рублей», — поделилась подробностями заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Она уточнила, что финансирование получили полиграфические и металлообрабатывающие предприятия, производители техники, пищевой продукции и других товаров.

После покупки или заключения договора лизинга предпринимателю могут возместить половину расходов на оборудование отечественного производства и 35 процентов стоимости импортного оборудования. Таким образом, размер гранта будет зависеть от фактически понесенных затрат. Также предприниматели могут потратить средства на компенсацию процентов, выплаченных по кредитам. Максимальная сумма выплат составляет 30 миллионов рублей в год.

Рамки периода, за который можно получить компенсацию, расширили — теперь представители малого и среднего бизнеса могут возместить часть затрат, понесенных с 1 июля 2022 года. Заявки на получение гранта принимаются от участников Московского инновационного кластера, их можно оформить на платформе i.moscow до 11 августа.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице существует множество программ для раскрытия потенциала молодежи в самых разных областях. При этом значительная часть московских программ направлена на обучение и поддержку начинающих предпринимателей.