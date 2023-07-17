«Ъ»: в России резко подорожали грузовые перевозки на 38%

В России резко подорожали грузовые перевозки на 38 процентов, вырос на 61 процент. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на международных направлениях спрос увеличился на 30 процентов, в том числе на экспорт — в пределах 3 процентов. Количество заявок на перевозки из европейских стран резко уменьшилось на 60–80 процентов.

Руководитель международного направления в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко рассказал, что стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20 процентов по сравнению с началом года. В Китае ставки снизились на 30–40 процентов, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах, отметил он.

В марте сообщалось, что правительство может пересмотреть список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, для перевозки которых из Европы не требуется перегрузка на российские автомобили.