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05:38, 17 июля 2023Экономика

В России резко подорожали грузовые перевозки

«Ъ»: в России резко подорожали грузовые перевозки на 38%

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России резко подорожали грузовые перевозки на 38 процентов, вырос на 61 процент. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на международных направлениях спрос увеличился на 30 процентов, в том числе на экспорт — в пределах 3 процентов. Количество заявок на перевозки из европейских стран резко уменьшилось на 60–80 процентов.

Руководитель международного направления в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко рассказал, что стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20 процентов по сравнению с началом года. В Китае ставки снизились на 30–40 процентов, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах, отметил он.

В марте сообщалось, что правительство может пересмотреть список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, для перевозки которых из Европы не требуется перегрузка на российские автомобили.

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    Юлия Мискевич
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