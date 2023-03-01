В России собрались усложнить доставку грузов из Европы

«Ъ»: в России хотят увеличить объем перегрузок европейских товаров на российские фуры

Правительство может пересмотреть список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, для перевозки которых из Европы не требуется перегрузка на российские автомобили. Об этом со ссылкой на источники среди производителей продуктов пишет «Коммерсантъ».

В марте тема будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В секретариате чиновника объяснили, что перечень могут изменить после анализа сложившейся практики и с учетом позиций заинтересованных сторон. Источник издания утверждает, что речь пойдет о существенном сокращении перечня, возможно, даже в два раза.

При этом собеседник, связанный с производителями продуктов, предупредил, что перегрузка из одной фуры в другую может нарушить температурный режим, а это, в свою очередь, может закончится потерей качества или сделать недействительными ветеринарные или фитосанитарные сертификаты. Кроме того, такое усложнение доставки грузов неизбежно приведет к удорожанию, в целом цены могут вырасти на 15-17 процентов.

Запрет на грузовые автомобильные перевозки для компаний из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступил в силу 10 октября 2022 года. В конце прошлого года его действие было продлено до 30 июня 2023 года.

Если товар не попал в перечень исключений, на границе его перегружают в российские фуры. В категории, на которые правила не распространяются, попали продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, орехи, какао, солод, крахмалы, жиры, кислоты, табак, алкогольные и безалкогольные напитки, стекло, фармацевтическая продукция и косметика.

В сокращении списка в первую очередь заинтересованы российские перевозчики. Так, глава отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгений Дятлов указал, что пригранично таможенно-логистические терминалы готовы к увеличению объема перегрузок, и их нагрузка положительно скажется как на инфраструктуре, так и на доходах отрасли.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций перевозчики столкнулись с угрозой дефицита полуприцепов-рефрижераторов, которые используются для доставки продуктов питания, лекарств и других товаров, требующих низких температур. Отечественные предприятия не в состоянии производить холодильные установки, а главными игроками на рынке являются американские компании.