Внешний вид Анджелины Джоли на фото папарацци удивил фанатов

Daily Mail: фанаты раскритиковали внешний вид актрисы Анджелины Джоли на фото папарацци

Голливудская актриса Анджелины Джоли попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии приводит издание Daily Mail.

48-летняя знаменитость была замечена в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Отмечается, что рядом с ней находились ее дети — 19-летний сын Пакс и 18-летняя дочь Захара. Так, звезда была одета в черный тренч и белые брюки. При этом ее образ дополняли открытые босоножки и черные очки.

Читатели издания раскритиковали внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Почему она всегда носит пальто летом?», «Похоже, она поддалась ботоксу, филлерам и подтяжке лица. Теперь у нее кукольный рот», «Она выглядит ужасно», «Сильно постарела», «Что произошло с ее лицом?» — возмущались они.

В июне сообщалось, что Анджелина Джоли захотела фигуру, как у актрисы Холли Берри. «Анджелина не может перестать говорить о мускулах Холли. Она хочет хоть немного приблизиться к ее параметрам, и Холли согласилась помочь воплотить эту мечту в жизнь», — рассказал инсайдер изданию RadarOnline.