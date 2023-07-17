В Эстонии назвали сроки отключения Прибалтики от российской энергосистемы

Премьер Эстонии Каллас: Прибалтика отключится от российской энергосистемы в 2025 году

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Прибалтики отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года, передает агентство Reuters.

Она рассказала, что Литва хочет отключиться быстрее, но при таком сроке Эстония заплатила бы самую высокую цену. «В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сказала Каллас.

Также издание передает слова главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, который заявил, что прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».

Ранее украинская компании ДТЭК предупредили жителей Украины о предстоящей тяжелой зиме из-за разрушения энергосистемы. По данным компании, осенью 2023 года страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который не удастся покрыть импортом.