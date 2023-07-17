Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:49, 17 июля 2023Бывший СССР

В Эстонии назвали сроки отключения Прибалтики от российской энергосистемы

Премьер Эстонии Каллас: Прибалтика отключится от российской энергосистемы в 2025 году

Фото: Kaja Kallas / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Прибалтики отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года, передает агентство Reuters.

Она рассказала, что Литва хочет отключиться быстрее, но при таком сроке Эстония заплатила бы самую высокую цену. «В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сказала Каллас.

Также издание передает слова главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, который заявил, что прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».

Ранее украинская компании ДТЭК предупредили жителей Украины о предстоящей тяжелой зиме из-за разрушения энергосистемы. По данным компании, осенью 2023 года страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который не удастся покрыть импортом.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    В Адыгее нашли тело пропавшего месяц назад туриста

    Москвичей предупредили о нашествии крылатых муравьев

    В АТОР оценили ситуацию с туризмом в Крыму

    Марио Фернандес выступил с заявлением после перехода в «Зенит»

    В США призвали продлить зерновую сделку как можно скорее

    В российском городе автомобиль ушел под землю

    В Совфеде допустили переговоры с Украиной к осени

    Стало известно о готовности базовой технологии восстановления Крымского моста

    Джоковича оштрафовали за сломанную в финале Уимблдона ракетку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости