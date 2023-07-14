Украинцам предрекли тяжелую зиму из-за разрушения энергосистемы

Энергокомпания ДТЭК предрекла украинцам тяжелую зиму из-за разрушения энергосистемы

В энергетической компании ДТЭК предупредили украинцев о предстоящей тяжелой зиме из-за разрушения энергосистемы. Об этом со ссылкой на исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука пишет «Страна.ua».

По его словам, отопительный период 2022 года Украина закончила в условиях, «когда 75 процентов тепловой генерации были разрушены или повреждены». Осенью 2023 года страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который не удастся покрыть импортом.

Он посоветовал уже сейчас начать готовиться к холодам. «Сейчас есть время для подготовки, и цены не так велики, как прошлой осенью. Следует обратить внимание на утепление домов. Надо готовиться спокойно и без паники», — сказал Сахарук.

С осени 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по энергосистеме Украины: электростанциям, подстанциям и другой энергетической инфраструктуре. В результате на Украине начались отключения электричества, однако с наступлением теплого времени года, они закончились.

В июле 2023 года из-за ремонтных работ выключилось электричество в более чем 400 населенных пунктах на Украине. В результате недостаток мощности пришлось компенсировать импортом электроэнергии из Словакии и Молдавии.