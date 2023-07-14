Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 14 июля 2023Бывший СССР

Украинцам предрекли тяжелую зиму из-за разрушения энергосистемы

Энергокомпания ДТЭК предрекла украинцам тяжелую зиму из-за разрушения энергосистемы

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

В энергетической компании ДТЭК предупредили украинцев о предстоящей тяжелой зиме из-за разрушения энергосистемы. Об этом со ссылкой на исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука пишет «Страна.ua».

По его словам, отопительный период 2022 года Украина закончила в условиях, «когда 75 процентов тепловой генерации были разрушены или повреждены». Осенью 2023 года страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который не удастся покрыть импортом.

Он посоветовал уже сейчас начать готовиться к холодам. «Сейчас есть время для подготовки, и цены не так велики, как прошлой осенью. Следует обратить внимание на утепление домов. Надо готовиться спокойно и без паники», — сказал Сахарук.

С осени 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по энергосистеме Украины: электростанциям, подстанциям и другой энергетической инфраструктуре. В результате на Украине начались отключения электричества, однако с наступлением теплого времени года, они закончились.

В июле 2023 года из-за ремонтных работ выключилось электричество в более чем 400 населенных пунктах на Украине. В результате недостаток мощности пришлось компенсировать импортом электроэнергии из Словакии и Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал атаку ВСУ в районе Курской АЭС

    Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент для любителей футбола

    Китай нашел способ спасти экономику

    В Кремле прокомментировали встречу Путина с командирами «Вагнера»

    Кремль заявил о проработке Россией своих действий до конца срока зерновой сделки

    В Кремле прокомментировали принятый Думой закон о трансгендерах

    Песков оценил слова Орбана о виновности США в затягивании конфликта на Украине

    На Украине оценили слова главы Минобороны Британии о неблагодарности Киева

    Блогерша раскрыла неожиданный метод омоложения в домашних условиях

    Стало известно об ухудшении состояния здоровья актрисы Татьяны Васильевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости