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12:41, 10 июля 2023Бывший СССР

Более 400 населенных пунктов на Украине остались без электричества

В «Укрэнерго» сообщили, что 408 населенных пунктов на Украине остались без электричества

Фото: Pavlo Palamarchuk / Globallookpress.com

В результате восстановительных, а также плановых ремонтных работ на Украине без электричества остались более 400 населенных пунктов. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что доступный объем мощностей в энергосистеме ограничен и из-за технических сбоев оборудования обесточенными в настоящий момент остаются всего 408 населенных пунктов.

По информации «Укрэнерго», вечером 10 июля страна импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии, экспорт при этом не предусмотрен.

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    Алевтина Запольская
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