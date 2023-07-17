В Совфеде допустили переговоры с Украиной к осени

Сенатор Ковитиди: мировая общественность попытается склонить Киев к переговорам к осени

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди допустила переговоры с Украиной к осени. Она отметила, что к этому времени уставшая от конфликта мировая общественность попытается склонить Киев к диалогу, передает РИА Новости.

«Это означает, что "лавочка" закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков», — заявила сенатор.

По ее словам, Украине и ее западным партнерам необходима срочная эскалация вооруженного конфликта, поскольку под угрозой срыва оказалась военная пирамида, выстроенная Соединенными Штатами.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News заявил, что заметил усталость НАТО от происходящего на Украине. Белл заявил, что это подчеркивает нежелание западных стран приглашать Киев в альянс.

