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21:18, 17 июля 2023Россия

В Совфеде допустили переговоры с Украиной к осени

Сенатор Ковитиди: мировая общественность попытается склонить Киев к переговорам к осени
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди допустила переговоры с Украиной к осени. Она отметила, что к этому времени уставшая от конфликта мировая общественность попытается склонить Киев к диалогу, передает РИА Новости.

«Это означает, что "лавочка" закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков», — заявила сенатор.

По ее словам, Украине и ее западным партнерам необходима срочная эскалация вооруженного конфликта, поскольку под угрозой срыва оказалась военная пирамида, выстроенная Соединенными Штатами.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News заявил, что заметил усталость НАТО от происходящего на Украине. Белл заявил, что это подчеркивает нежелание западных стран приглашать Киев в альянс.

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    Марина Совина
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