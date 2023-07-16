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17:34, 16 июля 2023Мир

В Британии заметили усталость НАТО от конфликта на Украине

Военный эксперт Белл: Запад устал от конфликта на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News заявил, что заметил усталость НАТО от происходящего на Украине. Белл заявил, что это подчеркивает нежелание западных стран приглашать Киев в альянс.

Военный эксперт отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе вызвал больше разногласий, чем ожидалось, и выявил «фундаментальные различия в подходах» к конфликту между Западом и Украиной. Белл заявил, что Западу все труднее поставлять оружие союзнику, тратя на это деньги и принимая на себя все большие и большие риски.

«Усталость от войны постепенно укрепляется, и мы видим, что некоторые истины, некоторые подводные течения начинают всплывать на поверхность», — подчеркнул аналитик. По его словам, если Киев не продемонстрирует успехи во время контрнаступления, то НАТО откажется от приглашения страны в альянс. В этом случае, по мнению эксперта, ситуация может привести к переговорам.

«Если Украине удастся добиться какого-то прорыва в ближайшие пару недель, это может полностью изменить ситуацию, но на данный момент членство в НАТО не обсуждается», — подытожил Шон Белл.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Украине следует больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», — заявил Уоллес.

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    Андрей Ставицкий
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