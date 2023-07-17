В России появился новый седан Hyundai из Китая

В России начались продажи седана Hyundai Lafesta китайской сборки за 3,49 миллиона рублей

В России начались продажи нового седана Hyundai Lafesta китайкой сборки, завезенного по схеме параллельного импорта. Об этом со ссылкой на появившееся на специализированной площадке предложение автодилера сообщает Autonews.ru.

Цена модели составляет 3,499 миллиона рублей. В модельном ряду южнокорейского автопроизводителя она занимает промежуточное положение между седанами Elantra и Sonata.

Lafesta оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбированным 200-сильным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная скорость модели — 220 километров в час. Среди заявленных опций седана — антиблокировочная система тормозов (ABS), круиз-контроль и кондиционер.

Hyundai Lafesta выпускается в Китае с 2018 года на заводе Beijing-Hyundai. На китайском рынке стоимость Lafesta почти вдвое ниже российской — от 138,8 до 154,8 тысяч юаней (около 1,75-1,95 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в России начались продажи китайского кроссовера MG ZS. Автомобиль с 1,5-литровым атмосферным двигателем можно приобрести по цене 2,16 миллиона рублей. Компактный кроссовер имеет габариты 4323 мм в длину, 1809 мм в ширину и 1653 мм в высоту и по этим характеристикам близок к корейской Hyundai Creta, однако китайский аналог чуть выше и длиннее.

