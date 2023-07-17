Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:05, 17 июля 2023Экономика

В России появился новый седан Hyundai из Китая

В России начались продажи седана Hyundai Lafesta китайской сборки за 3,49 миллиона рублей

Фото: Jengtingchen / Wikimedia

В России начались продажи нового седана Hyundai Lafesta китайкой сборки, завезенного по схеме параллельного импорта. Об этом со ссылкой на появившееся на специализированной площадке предложение автодилера сообщает Autonews.ru.

Цена модели составляет 3,499 миллиона рублей. В модельном ряду южнокорейского автопроизводителя она занимает промежуточное положение между седанами Elantra и Sonata.

Lafesta оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбированным 200-сильным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная скорость модели — 220 километров в час. Среди заявленных опций седана — антиблокировочная система тормозов (ABS), круиз-контроль и кондиционер.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Сегодня

Hyundai Lafesta выпускается в Китае с 2018 года на заводе Beijing-Hyundai. На китайском рынке стоимость Lafesta почти вдвое ниже российской — от 138,8 до 154,8 тысяч юаней (около 1,75-1,95 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в России начались продажи китайского кроссовера MG ZS. Автомобиль с 1,5-литровым атмосферным двигателем можно приобрести по цене 2,16 миллиона рублей. Компактный кроссовер имеет габариты 4323 мм в длину, 1809 мм в ширину и 1653 мм в высоту и по этим характеристикам близок к корейской Hyundai Creta, однако китайский аналог чуть выше и длиннее.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условие возобновления зерновой сделки

    Пассажир пытался открыть аварийный выход перед вылетом и вызвал хаос в самолете

    Россиян предупредили о плачевных последствиях приема БАДов без назначения врача

    Преподавательницу российского университета осудят за взятку за экзамен

    На подъездах к Крымскому мосту начали раздавать еду

    Мужчина раскрыл секрет будущей невестки и испортил свадьбу

    Украине предрекли крах противовоздушной обороны

    Проехавшие по Крымскому мосту после теракта пассажиры рассказали о разрушениях

    В России появился новый седан Hyundai из Китая

    В Минобороны Украины предложили разрешить размещение иностранных военных баз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости