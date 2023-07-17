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13:44, 17 июля 2023Экономика

В России появился китайский аналог Hyundai Creta

В России начались продажи китайского кроссовера MG ZS за 2,16 миллиона рублей

Фото: Zhang Cheng / Globallookpress.com

В России начались продажи китайского кроссовера MG ZS. Об этом со ссылкой на появившееся на специализированной площадке предложение автодилера сообщает Autonews.ru.

Автомобиль можно приобрести по цене 2,16 миллиона рублей. Компактный кроссовер имеет габариты 4323 мм в длину, 1809 мм в ширину и 1653 мм в высоту, а колесная база составляет 2585 мм. По этим характеристикам MG ZS близок к корейской Hyundai Creta, однако китайский аналог чуть выше и длиннее.

В комплектацию авто китайской сборки входят антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), датчик контроля давления в шинах, камера заднего вида и кондиционер. MG ZS оснащен безальтернативным атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 120 лошадиных сил (максимальная скорость — 170 километров в час). На кроссовере установлена бесступенчатая коробка передач (вариатор).

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В Китае цены на данную модель находятся в диапазоне от 85,8 до 99,8 тысяч юаней, что в рублях составляет примерно 1,08-1,25 миллиона. MG ZS производится на заводе SAIC Motor в Чжэнчжоу с 2017 года.

Ранее аналитики «Автостата» сообщили, что китайский Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в июне 2023 года. Автомобилю удалось удержать лидерство в сегменте SUV второй месяц подряд. При этом продажи по сравнению с июнем 2022 года в прошлом месяце выросли в 5,7 раза и составили 4734 автомобиля.

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