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14:34, 14 июля 2023Экономика

Самый продаваемый кроссовер в России сумел удержать лидерство

Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России второй месяц подряд

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Китайский кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в июне 2023 года, сообщили аналитики «Автостата» со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

Автомобилю удалось удержать лидерство в сегменте SUV второй месяц подряд. При этом продажи по сравнению с июнем 2022 года в прошлом месяце выросли в 5,7 раза и составили 4734 автомобиля.

На втором месте рейтинга самых продаваемых кроссоверов и внедорожников оказался Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом 4518 автомобилей, на третьем расположился Geely Coolray — 3284 проданных за неделю машин. В пятерку бестселлеров также пошли кроссовер Omoda C5 (3066 штук) и отечественная LADA Niva Travel (2955 автомобилей).

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16 июня 2023

Эксперты отметили, что классический российский внедорожник при этом показал существенный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2023 года он продавался в 4,2 раза лучше.

Ранее сообщалось, что на неделе с 26 июня по 2 июля 2023 года Haval Jolion занял четвертое место по продажам на российском рынке, эту модель купили 1147 раз. Лидером по популярности стала отечественная Lada Granta (3747 штук), а всего был продан 21 641 новый легковой автомобиль, что стало рекордным недельным показателем с марта 2022 года.

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