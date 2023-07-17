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22:24, 17 июля 2023Экономика

Стало известно о бедности европейцев после начала конфликта на Украине

WSJ: Европа становится беднее после пандемии COVID-19 и начала конфликта на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Жители Европы в условиях новой экономической реальности становятся все беднее. Эта тенденция объясняется усилением инфляции, пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, написала газета Wall Street Journal.

«Европейцы сталкиваются с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее», — подчеркивается в статье.

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По мнению авторов, подобная ситуация в Европе развивается уже давно. Люди стремятся меньше работать, а не получать большую зарплату, что также влияет на экономическую обстановку и производительность в регионе. Подорожание электроэнергии и продуктов питания усугубило кризис, назревавший годами.

При этом действия властей европейских стран ослабили возможности производителей на международных рынках, а также привели к разрушению трудовых отношений и ухудшению финансового положения потребителей. Эксперты прогнозируют, что на фоне необходимости повышать расходы на оборону в рамках обязательств по НАТО налоги в государствах вырастут.

Ранее крупнейшей экономике Европы предрекли усиление кризиса. Предполагается, что экономика Германии может сократиться более чем на 0,3 процента в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом стало известно из обновленного прогноза Бундесбанка.

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    Марина Совина
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