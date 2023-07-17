Стала известна судьба «Лосиного острова» в Москве

Мэр Москвы Собянин: застраивать жильем «Лосиный остров» не планируется

Власти Москвы не планируют застраивать жильем национальный парк «Лосиный остров» после передачи его части в ведение столицы. Судьба лесов стала известна после заявления мэра города Сергея Собянина, его слова передает РИА Новости.

«Строительство никакое не планируется. Спекуляции, что все заберет Москва, застроит все жильем... не знаю, зачем они это все говорят. У нас же много парков в Москве, много особо охраняемых территорий, нигде никакого жилья мы же не строим. Аккуратно обустраиваем, приводим в порядок, холим-лелеем эти территории для того, чтобы дать возможность москвичам там отдыхать», — заявил Собянин.

Глава города также отметил, что в будущем план реабилитации парка хотят обсудить с жителями. Так, планируется рассмотреть несколько вариантов проекта, а также убрать мусор, сделать заповедные зоны и зоны для более активного посещения горожан.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, разрешающий по согласованию с правительством прокладывать автомобильные дороги на части территории национальных парков Москвы. В перечень разрешенных к строительству объектов также входят дорожные сооружения, мосты, объекты железнодорожного транспорта.