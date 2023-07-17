Российского школьника обстреляли из пневматического пистолета

В Петербурге неизвестные обстреляли семиклассника из пневматического пистолета

Неизвестные обстреляли семиклассника из пневматического пистолета в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Школьник пришел в травмпункт днем в субботу. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и левого плечевого сустава. Подросток рассказал врачам, что получил травмы из-за того, что его обстреляли хулиганы. Их приметы он не вспомнил.

Мать школьника написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге трое безработных обстреляли 46-летнего гендиректора фирмы из окна дома.