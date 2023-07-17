Блогерша раскрыла способ избежать появления пота на груди

Блогерша Футер посоветовала клеить прокладки на бюстгальтер, чтобы избежать появления пота

Эксперт по уборке и создательница бренда по уходу за телом Kaianaturals Мэри Футер, известная в соцсетях по никнейму @madamesweat, раскрыла способ избежать появления пота в области груди. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Блогерша посоветовала разрезать гигиенические прокладки пополам и наклеить их на нижнюю часть бюстгальтера. По ее словам, хлопок, который находится в их составе, легко впитывает жидкость. Кроме того, она рекомендовала использовать специальную присыпку. «Таким образом, у вас двойная защита, и ничто не испортит вашу футболку», — заявила Футер.

Подписчицы поблагодарили инфлюэнсершу за совет в комментариях под видео. «Мне это нравится. Это хорошая идея», «Кстати, а еще можно купить специальный летний бюстгальтер», «Я мучаюсь с этим каждое лето. Спасибо!» — высказывались они.

В июне специалист по уборке и уходу за домом, блогерша Линси Кромби из Великобритании с никнеймом @lynsey_queenofclean показала простой способ удалить пятна от дезодоранта и пота с одежды. Автор книг и эксперт на шоу This Morning заявила, что справиться с данной проблемой поможет жидкий стиральный порошок. Потребуется вывернуть наизнанку испачканные предметы гардероба, обильно сбрызнуть их холодной водой и нанести указанное средство на пятна. Затем следует потереть загрязненную область зубной щеткой и подождать 15-20 минут, после чего вещи можно отправить в стиральную машину.