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15:15, 17 июля 2023Путешествия

Направляющаяся в Крым по новому маршруту россиянка раскрыла обстановку на дороге

Направляющаяся в Крым по новому маршруту россиянка рассказала о хорошей дороге

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Направляющаяся в Крым на машине по новому маршруту россиянка раскрыла обстановку на дорогах. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «Крыша Турдома», дорога очень хорошая, встречается много машин и грузовиков.

Туристка рассказала, что первый автомобильный пункт пропуска в Весело-Вознесенске удалось пройти очень быстро. «В 13:30 никаких очередей не было. У нас проверили только документы — паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Сумки даже не смотрели. Едем сейчас к Мариуполю со скоростью 100-120 километров в час», — поделилась россиянка.

Ранее российских туристов и жителей Крыма при выезде с полуострова призвали учитывать ограничения, действующие в зоне специальной военной операции. Особенности проезда через новые регионы России раскрыл ТАСС зампредседателя правительства области по экономике Андрей Козенко. В том числе, напомнил Козенко, при выезде из Крыма стоит обратить внимание на комендантский час.

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    Марина Черняк
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