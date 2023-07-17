Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:14, 17 июля 2023Путешествия

Раскрыты особенности проезда из Крыма через новые регионы России

Российских туристов призвали учитывать при выезде из Крыма ограничения в зоне СВО

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российских туристов и жителей Крыма призвали учитывать ограничения, действующие в зоне специальной военной операции (СВО). Особенности проезда с полуострова через новые регионы России раскрыл ТАСС зампредседателя правительства области по экономике Андрей Козенко.

В том числе, напомнил Козенко, при выезде из Крыма стоит обратить внимание на комендантский час. При этом, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после ЧП на Крымском мосту проезд по сухопутному коридору на территории республики будет круглосуточным. В своем Telegram-канале он уточнил, что комендантский час временно не действует, а меры безопасности усилены.

Ранее сообщалось, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыли. ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?

    В Госдуме заявили о планах наделить Росгвардию правом иметь военную технику

    Стало известно количество находящихся в Крыму туристов

    В Москве открыли не работавший 40 лет исторический фонтан

    Вернувшийся из армии хоккеист Федотов объяснил отказ от контракта в НХЛ

    Аксенов выразил уверенность в скором восстановлении движения по Крымскому мосту

    Поправки в налоги для нефтяников оценили в триллион рублей

    Откровенный наряд Насти Ивлеевой оценили в сети фразой «антисекс какой-то»

    Минобороны заявило о 15 безуспешных попытках наступления ВСУ в ДНР и ЛНР

    Названы способы избавления от боли в мышцах за пять минут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости