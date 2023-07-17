Раскрыты особенности проезда из Крыма через новые регионы России

Российских туристов призвали учитывать при выезде из Крыма ограничения в зоне СВО

Российских туристов и жителей Крыма призвали учитывать ограничения, действующие в зоне специальной военной операции (СВО). Особенности проезда с полуострова через новые регионы России раскрыл ТАСС зампредседателя правительства области по экономике Андрей Козенко.

В том числе, напомнил Козенко, при выезде из Крыма стоит обратить внимание на комендантский час. При этом, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после ЧП на Крымском мосту проезд по сухопутному коридору на территории республики будет круглосуточным. В своем Telegram-канале он уточнил, что комендантский час временно не действует, а меры безопасности усилены.

Ранее сообщалось, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыли. ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно.

