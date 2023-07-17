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01:00, 17 июля 2023Ценности

45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике

45-летняя певица Николь Шерзингер показала фигуру в раздельном купальнике на пляже

Фото: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя исполнительница поделилась серией фото, на которых она позирует на пляже в раздельном купальнике, оформленном тонкими завязками и змеиным принтом. Ее образ дополняют солнцезащитные очки в золотистой оправе, длинные серьги и подвеска на шее в виде креста. При этом для съемки она распустила волосы.

«Океан — сердце нашей планеты. Давайте обязательно позаботимся о нашем сердце», — подписала звезда пост, который набрал более 62 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом артистки, о чем принялись писать в комментариях. «Безупречная форма», «Ты чудесна», «Королева пляжа», «Невероятное тело! Ты божественна», «Красотка», — высказывались они.

В июне Николь Шерзингер также снялась в бикини на пляже. Знаменитость позировала на пляже в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

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    Мария Винар
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