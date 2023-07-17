Кулеба ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке на Крымский мост

Глава МИД Украины Кулеба пытался уйти от ответа на вопрос об атаке Киева на Крымский мост

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пытался уйти от ответа на вопрос, подтверждает ли Киев, что Вооруженные силы страны (ВСУ) совершили атаку на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

Кулеба не ответил на просьбу журналиста подтвердить причастность Киева к атаке на Крымский мост.

«Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте, — это то, что я узнал из заголовков», — сказал он.

При этом Кулеба добавил, что мост «используется в основном чтобы снабжать Российскую армию… в Крыму боеприпасами, топливом и другим военным снаряжением». Поэтому в Киеве рассматривают его как объект для реализации военных целей.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.