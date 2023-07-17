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23:37, 17 июля 2023Бывший СССР

Кулеба ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке на Крымский мост

Глава МИД Украины Кулеба пытался уйти от ответа на вопрос об атаке Киева на Крымский мост
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пытался уйти от ответа на вопрос, подтверждает ли Киев, что Вооруженные силы страны (ВСУ) совершили атаку на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

Кулеба не ответил на просьбу журналиста подтвердить причастность Киева к атаке на Крымский мост.

«Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте, — это то, что я узнал из заголовков», — сказал он.

При этом Кулеба добавил, что мост «используется в основном чтобы снабжать Российскую армию… в Крыму боеприпасами, топливом и другим военным снаряжением». Поэтому в Киеве рассматривают его как объект для реализации военных целей.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

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    Марина Совина
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