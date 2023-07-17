Полиция открыла охоту на любителей публичного секса

Полиция Великобритании начала охоту на приверженцев секса при свидетелях в Глостершире

В британском графстве Глостершир полиция открыла охоту на доггеров, которые облюбовали один из его самых живописных уголков. Об этом сообщает Gloucestershire Live.

Любители доггинга — публичного занятия сексом — уже много лет съезжаются в окрестности деревни Бердлип, которая известна живописными пейзажами, привлекающими туристов со всей страны. Приверженцы свободной любви при свидетелях, в частности, стараются заняться ею около одной из смотровых площадок, особенно популярных у отдыхающих. Кроме того, по данным местной полиции, они «запугивают людей, принимают наркотики и совершают другие возмутительные акты».

В мая правоохранители Глостершира начали проводить облавы на любителей публичного секса, а в июле борьба вышла на новый технологический уровень. Теперь в местах, которые особенно полюбили нарушители, установлены камеры, реагирующие на движение, а также многочисленные знаки, предупреждающие, что территория находится под полным видеонаблюдением.

Заместитель комиссара местной полиции Ник Эванс заявил, что «ужасные выходки доггеров зашли слишком далеко». «Установка камер предотвратит дальнейшее злоупотребление этими местами и поможет жителям почувствовать себя в безопасности», — заявил он. Кроме того, чиновники надеются, что избавившись от доггеров, смогут привлечь в регион больше туристов.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Пляж в графстве в деревне Фрайсторп был закрыт для нудистов в 1994 году из-за жалоб местных жителей на доггеров.

