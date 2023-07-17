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07:00, 17 июля 2023Из жизни

Полиция открыла охоту на любителей публичного секса

Полиция Великобритании начала охоту на приверженцев секса при свидетелях в Глостершире
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Gloucestershire Live

В британском графстве Глостершир полиция открыла охоту на доггеров, которые облюбовали один из его самых живописных уголков. Об этом сообщает Gloucestershire Live.

Любители доггинга — публичного занятия сексом — уже много лет съезжаются в окрестности деревни Бердлип, которая известна живописными пейзажами, привлекающими туристов со всей страны. Приверженцы свободной любви при свидетелях, в частности, стараются заняться ею около одной из смотровых площадок, особенно популярных у отдыхающих. Кроме того, по данным местной полиции, они «запугивают людей, принимают наркотики и совершают другие возмутительные акты».

В мая правоохранители Глостершира начали проводить облавы на любителей публичного секса, а в июле борьба вышла на новый технологический уровень. Теперь в местах, которые особенно полюбили нарушители, установлены камеры, реагирующие на движение, а также многочисленные знаки, предупреждающие, что территория находится под полным видеонаблюдением.

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Заместитель комиссара местной полиции Ник Эванс заявил, что «ужасные выходки доггеров зашли слишком далеко». «Установка камер предотвратит дальнейшее злоупотребление этими местами и поможет жителям почувствовать себя в безопасности», — заявил он. Кроме того, чиновники надеются, что избавившись от доггеров, смогут привлечь в регион больше туристов.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Пляж в графстве в деревне Фрайсторп был закрыт для нудистов в 1994 году из-за жалоб местных жителей на доггеров.

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    Никита Савин
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